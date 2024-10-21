В Кремле прокомментировали слова Трампа об угрозах удара по центру Москвы

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в ходе предвыборной кампании в США звучит множество эмоциональных заявлений, комментируя заявление Трампа об ударе по Москве. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в рамках избирательной кампании», – сказал он.

По информации WSJ, Дональд Трамп грозился Владимиру Путину ударить по Москве, если та нападет на Украину. При этом Песков отметил, что в Кремле предпочитают не разглашать содержание переговоров на высшем уровне.