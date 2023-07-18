ВС РФ нанесли удары по объектам Украины, где готовились теракты

Вооруженные Силы России выполнили удар по объектам под Одессой и Николаевом, на которых планировались теракты с использованием беспилотных катеров, пишет ТАСС.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, по данным сооружениям был осуществлен групповой удар с применением высокоточного военно-морского оружия. Уничтожены также топливные хранилища в Николаеве и Одессе, откуда поставлялась украинская военная техника. Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Киев ответственен за удар БПЛА по Крымскому мосту, а также, что РФ не оставит это без ответа.