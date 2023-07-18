Запад может заставить Украину подписать мирное соглашение из-за бесконечных требований президента страны Владимира Зеленского о поставках оружия и помощи, считает журналист Джейми Деттмер из Politico, передает РИА Новости.

По его убеждению, Зеленский в недостаточной степени осознает настрой в странах Западной и Южной Европы, где горожане и предприниматели обеспокоены повышением стоимости жизни. Расхождение между словом и делом европейских лидеров тревожит украинских официальных лиц и повышает их опасения, что Запад в конце концов потребует мирных переговоров. В то время как контрнаступление Украины застопорилось, украинская сторона опасается, что Запад потеряет терпение и осознает, что добиться полной победы для Киева невозможно.

При этом Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, а Киев их законодательно запретил. В то же время Запад настоятельно призывает Россию начать мирный процесс, игнорируя заявления украинских властей.