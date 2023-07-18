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Братчук: ВС РФ нанесли ракетный удар по инфраструктуре порта в Одессе

18 июля 2023 09:25
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В результате ракетного обстрела Одесского порта ночью, 18 июля, были нанесены повреждения объектам, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного совета Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает РИА Новости.

Судя по видеороликам, публикуемым украинскими СМИ, в порту прогремел сильный взрыв. Кроме того, около 01:50 в Николаеве возник пожар на производственном объекте, причиной которого, по словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, стало «попадание». 

В ночное время в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствует интерактивная карта Министерства цифровых трансформации Украины.

# Международная политика

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