Песков: предложения по ответу на атаку на Крымский мост еще прорабатываются

В настоящее время разрабатываются предложения для президента РФ по ответу на нападение БПЛА на Крымский мост и мерам по усилению его безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее Путин в рамках совещания по обстановке на Крымском мосту сказал, что ожидает предложений по повышению безопасности, так как это уже второй теракт со стороны ВСУ. Пресс-секретарь подчеркнул, что разработка предложений по устранению последствий теракта и обеспечению безопасности Крымского моста продолжается.

Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что Киев совершил теракт на Крымском мосту в 3 часа ночи в понедельник, 17 июля, с использованием двух надводных беспилотников. В итоге была повреждена автодорожная часть моста, погибли двое взрослых, один ребенок получил ранения.