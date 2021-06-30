Возле Бали потерпел крушение пассажирский паром, погибли 7 человек

Новости Индонезии. Поисково-спасательная операция развернута у побережья индонезийского острова Бали. Накануне там потерпел крушение пассажирский паром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате трагического инцидента погибли семь человек, еще восьмерым потребовалась медицинская помощь. Шесть пассажиров числятся пропавшими без вести. В момент ЧП на борту находились более 50 человек. Большинство удалось спасти.