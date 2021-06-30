Прямой эфир

Возле Бали потерпел крушение пассажирский паром, погибли 7 человек

30 июня 2021 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Поисково-спасательная операция развернута у побережья индонезийского острова Бали. Накануне там потерпел крушение пассажирский паром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле Бали потерпел крушение пассажирский паром, погибли 7 человек -1

В результате трагического инцидента погибли семь человек, еще восьмерым потребовалась медицинская помощь. Шесть пассажиров числятся пропавшими без вести. В момент ЧП на борту находились более 50 человек. Большинство удалось спасти.

Возле Бали потерпел крушение пассажирский паром, погибли 7 человек -4

Что стало причиной происшествия, предстоит установить специалистам. В поисковой операции задействованы четыре корабля, в том числе судно ВМС страны.

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Канаде аномальная жара стала причиной смерти более 100 человек
30 июня 2021 09:15

В Канаде аномальная жара стала причиной смерти более 100 человек

В Канаде из-за аномальной жары были открыты комнаты охлаждения
29 июня 2021 13:18

В Канаде из-за аномальной жары были открыты комнаты охлаждения

В Эстонии оказались испорчены более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса
29 июня 2021 13:16

В Эстонии оказались испорчены более 68 тысяч доз вакцины от коронавируса