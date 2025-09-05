Юрий Воскресенский, политолог:

Требования российской стороны господин Зеленский и его хунта слышать не хотят. Если не хотят, мы говорили об этом в эфире. Зачем тебе Путин? Для чего? Только для провокации, для шоу, для попытки дискредитации мирного процесса. Но я пришел к такому выводу и повторяю его с глубоким сожалением, что пока человек по фамилии Зеленский не будет низложен, никакого мирного трека не начнется. Я утверждаю это не только как политолог, исследователь этой проблематики, но и как просто человек, слушающий его каждодневные заявления.

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