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США и Южная Корея провели новые учения ВВС всего два дня спустя после прошлых

03 февраля 2023 20:21
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США и Южная Корея вновь провели совместные учения своих военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли всего спустя два дня после крупных маневров, в которых американцы задействовали ударные воздушные силы: тяжелые бомбардировщики и самолеты-невидимки. А южнокорейская сторона предоставила самые современные истребители.

США и Южная Корея провели новые учения ВВС всего два дня спустя после прошлых-1

Что касается нынешних учений, то по своим масштабам они не уступают предыдущим. В Сеуле пообещали проводить их чаще и отметили, что их цель – улучшить взаимодействие летчиков двух стран и продемонстрировать непоколебимую приверженность США совместной обороне, особенно на фоне ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Но этим только раздразнили Пхеньян. Там уверены, что эти военные игры подталкивают ситуацию к самой опасной черте. И в ответ открыли некогда закрытый полигон для испытаний ядерного оружия.

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# Военные учения # Фотофакт

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