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В небе США засекли предположительно китайский шар-шпион и направили за ним истребители

03 февраля 2023 20:16
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Между США и Китаем назревает скандал. Его поводом стал неприятный инцидент, произошедший в американском небе. Пентагон обнаружил воздушный шар-разведчик и решил, что он принадлежит Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В небе США засекли предположительно китайский шар-шпион и направили за ним истребители-1

В Минобороны не сомневаются, что он предназначен для наблюдения и сбора данных, так как пролетал над рядом важных стратегических объектов. Для сопровождения нежданного гостя ВВС США подняли в воздух свои истребители, но сбивать не стали, так как шар летит на высоте, которая не мешает полетам гражданской авиации и, собственно, не представляет ни военной, ни какой-либо другой угрозы. Куда опаснее могут быть его обломки, упавшие на землю в случае уничтожения.

Примечательно, что инцидент произошел накануне визита госсекретаря США в Китай, который должен состояться на следующей неделе. Пока неясно, как повлияет на его планы обнаружение китайского воздушного шара-шпиона над Соединенными Штатами.

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# Международная политика # Энтони Блинкен # Фотофакт

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