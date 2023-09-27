Военные расходы Эстонии к 2027 году превысят 3% от ВВП

Новости Эстонии. Эстония решила увеличить расходы на оборону. В 2024 году на это выделено из бюджета около 1,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А к 2027 году эта статься расходов превысит 5,5 миллиардов. Более половины этих денег пойдет на закупки техники и вооружений. Еще часть средств пойдет на размещение в стране союзников по НАТО. Всего же военные расходы Эстонии впервые превысят 3 % от ВВП, что делает ее одним из лидеров среди союзников по Альянсу.