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Военные расходы Эстонии к 2027 году превысят 3% от ВВП

27 сентября 2023 11:24
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Новости Эстонии. Эстония решила увеличить расходы на оборону. В 2024 году на это выделено из бюджета около 1,5 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные расходы Эстонии к 2027 году превысят 3% от ВВП-1

А к 2027 году эта статься расходов превысит 5,5 миллиардов. Более половины этих денег пойдет на закупки техники и вооружений. Еще часть средств пойдет на размещение в стране союзников по НАТО. Всего же военные расходы Эстонии впервые превысят 3 % от ВВП, что делает ее одним из лидеров среди союзников по Альянсу.

# НАТО # Новости Эстонии # Фотофакт

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