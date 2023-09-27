Из-за скандала с визами Польшу предложили исключить из ЕС

Польшу могут выгнать из Евросоюза. Депутаты Европарламента от Германии обратились в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть вопрос о ее дальнейшем членстве в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной послужил громкий визовый скандал, который разгорелся после того, как стало известно, что власти Варшавы за взятки выдавали иностранцам рабочие визы. Через консульства Польши в Африке и Азии продали порядка 260 тысяч разрешений, каждое из которых стоило 1 000 евро.

Из-за этого лишился поста замглавы МИД Польши и арестованы три человека. Депутаты считают мошенничество с выдачей виз в Польше «гибридной атакой» на ЕС. В связи с этим попросили Еврокомиссию рассмотреть возможность применения 7-й статьи Договора о Евросоюзе, предполагающей исключение государства из ЕС.