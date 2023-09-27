Прямой эфир

Из-за скандала с визами Польшу предложили исключить из ЕС

27 сентября 2023 11:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польшу могут выгнать из Евросоюза. Депутаты Европарламента от Германии обратились в Еврокомиссию с просьбой рассмотреть вопрос о ее дальнейшем членстве в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за скандала с визами Польшу предложили исключить из ЕС-1

Причиной послужил громкий визовый скандал, который разгорелся после того, как стало известно, что власти Варшавы за взятки выдавали иностранцам рабочие визы. Через консульства Польши в Африке и Азии продали порядка 260 тысяч разрешений, каждое из которых стоило 1 000 евро.

Из-за этого лишился поста замглавы МИД Польши и арестованы три человека. Депутаты считают мошенничество с выдачей виз в Польше «гибридной атакой» на ЕС. В связи с этим попросили Еврокомиссию рассмотреть возможность применения 7-й статьи Договора о Евросоюзе, предполагающей исключение государства из ЕС.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Норвежские эксперты заявили о четырёх взрывах на «Северных потоках» 2022 году
27 сентября 2023 11:05

Норвежские эксперты заявили о четырёх взрывах на «Северных потоках» 2022 году

Захарова: заигрывания Канады с нацистами влияют на отношения с Россией
27 сентября 2023 10:48

Захарова: заигрывания Канады с нацистами влияют на отношения с Россией

Парламент Болгарии хочет отдать дефектные ракеты Украине
27 сентября 2023 10:36

Парламент Болгарии хочет отдать дефектные ракеты Украине