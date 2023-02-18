Последние данные по землетрясению в Турции: число погибших превысило 39,5 тысячи человек

Новости Турции. Турция пытается оправиться от крупнейшего за всю историю страны потрясения. По последним данным, число погибших при землетрясении превысило 39,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне бедствия продолжаются работы по разбору завалов. Но сейчас внимание властей направлено на то, чтобы обеспечить всем необходимым выживших.