Последние данные по землетрясению в Турции: число погибших превысило 39,5 тысячи человек

Новости Турции. Турция пытается оправиться от крупнейшего за всю историю страны потрясения. По последним данным, число погибших при землетрясении превысило 39,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Турция пытается оправиться от крупнейшего за всю историю страны потрясения. По последним данным, число погибших при землетрясении превысило 39,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зоне бедствия продолжаются работы по разбору завалов. Но сейчас внимание властей направлено на то, чтобы обеспечить всем необходимым выживших.
По оценке ВОЗ, в гуманитарной помощи сейчас остро нуждаются более 20 миллионов человек. Чтобы снабдить людей всем необходимым, ООН объявила сбор средств. На эти цели понадобится миллиард долларов. Но это капля в море по сравнению с масштабами катастрофы.
В стране полностью разрушены либо значительно повреждены 82 тысячи зданий. По последним и еще далеко не окончательным оценкам специалистов, на восстановление страны потребуется около 84 миллиардов долларов.
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