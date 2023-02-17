В аэропортах Германии из-за забастовки отменены более 2300 рейсов

Новости Германии. Более 2 300 рейсов пришлось отменить в Германии из-за забастовки сотрудников крупнейших аэропортов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До утра 18 февраля самолеты не вылетят из Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена. Участники акции требуют повышения зарплаты на 500 евро в месяц и увеличения выплат за работу в праздничные дни.

Как заявили в ассоциации аэропортов Германии, от стачки пострадали около 300 тысяч пассажиров, которые вынуждены искать альтернативные маршруты.