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В аэропортах Германии из-за забастовки отменены более 2300 рейсов

17 февраля 2023 18:06
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Новости Германии. Более 2 300 рейсов пришлось отменить в Германии из-за забастовки сотрудников крупнейших аэропортов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропортах Германии из-за забастовки отменены более 2300 рейсов-1

До утра 18 февраля самолеты не вылетят из Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена. Участники акции требуют повышения зарплаты на 500 евро в месяц и увеличения выплат за работу в праздничные дни.

Как заявили в ассоциации аэропортов Германии, от стачки пострадали около 300 тысяч пассажиров, которые вынуждены искать альтернативные маршруты.

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# Акции протеста # Новости Германии # Фотофакт

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