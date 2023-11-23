Во взрыве на мосту через Ниагарский водопад погибли 2 человека

Два человека погибли в результате взрыва машины на мосту, соединяющего США и Канаду. Из-за этого были временно закрыты еще четыре погранперехода, а в международном американском аэропорту Буффало начали осматривать все автомобили и предупредили пассажиров о дополнительных проверках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследованием происшествия занимаются сотрудники ФБР, и они отвергли первоначальную версию теракта, так как никаких следов взрывчатки криминалисты не нашли. По словам представителей правоохранительных органов США, двое погибших были супружеской парой. Скорее всего водитель не справился с управлением, так как машина на высокой скорости врезалась в бордюр, после чего загорелась и взорвалась. Канадская граница в районе ЧП по-прежнему закрыта.