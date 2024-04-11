Во Франции вводят штрафы за пропуск приёма у врача

Теперь им придется платить штраф в случае пропуска визита к врачу. Если пациент не явится в назначенный день, он лишится пяти евро. По мнению властей, данный способ поможет стимулировать механизм ответственности у французов. И, видимо, не только ответственности, но еще и изобретательности. Ведь избежать штрафа можно, для этого необходимо назвать уважительную причину. Степень ее достоверности, определят медики.