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Во Франции вводят штрафы за пропуск приёма у врача

11 апреля 2024 06:41
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Во Франции нашли новый способ пополнить бюджет. Сделать это решили снова за счет граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции вводят штрафы за пропуск приёма у врача-1

Теперь им придется платить штраф в случае пропуска визита к врачу. Если пациент не явится в назначенный день, он лишится пяти евро. По мнению властей, данный способ поможет стимулировать механизм ответственности у французов. И, видимо, не только ответственности, но еще и изобретательности. Ведь избежать штрафа можно, для этого необходимо назвать уважительную причину. Степень ее достоверности, определят медики.

# Международная политика # Новости Франции

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