Во Франции начались акции протеста фермеров

Не в полях, а на площадях. Французские фермеры вновь вышли на акцию протеста. На этот раз против заключения ЕС договора о свободной торговле с рядом латиноамериканских стран. Аграрии заблокировали сельхозтехникой несколько дорог, ведущих к французской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, новое соглашение приведет к гибели сельского хозяйства и массовому банкротству фермеров, так как ставит их в неравные условия с коллегами из-за океана. Оттуда на французский рынок хлынет более дешевая продукция, которая не соответствует жестким стандартам Евросоюза, как отечественная. Подобные протесты прошли в начале 2024 года, после резкого увеличения импорта из Украины. Как заявили профсоюзы фермеров, демонстрации продлятся до середины декабря.