Бойцы РФ, находившиеся в Курской области в окружении больше месяца, успешно выведены. По словам командира Апты Алаудинова, удерживать важный узел материально-технического обеспечения было крайне необходимо, пока они не заняли новое место. Об этом пишет РИА Новости.

Большая часть бойцов уже находится в госпиталях Москвы и других регионов. Напомним, что 6 августа наступление ВСУ было приостановлено, при этом было потеряно более 16 400 военнослужащих Украины и 127 танков.

По словам президента РФ Владимира Путина, все поставленные перед Россией цели будут достигнуты. При этом в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО.