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Алаудинов: из окружения ВСУ в Курской области выведены бойцы РФ

24 сентября 2024 10:02
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Бойцы РФ, находившиеся в Курской области в окружении больше месяца, успешно выведены. По словам командира Апты Алаудинова, удерживать важный узел материально-технического обеспечения было крайне необходимо, пока они не заняли новое место. Об этом пишет РИА Новости.

Большая часть бойцов уже находится в госпиталях Москвы и других регионов. Напомним, что 6 августа наступление ВСУ было приостановлено, при этом было потеряно более 16 400 военнослужащих Украины и 127 танков. 

По словам президента РФ Владимира Путина, все поставленные перед Россией цели будут достигнуты. При этом в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО.

# Международная политика

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