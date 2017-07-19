Видеофакт: автомобиль снес двери торгового центра в Швеции

Новости Швеции. Около восьми вечера 18 июля во входные двери одного из крупных торговых центров в Швеции врезался легковой автомобиль.
Как сообщают шведские СМИ, среди посетителей универмага данное происшествие вызвало шок. Два человека, которые находились рядом с местом столкновения, пострадали.
За рулем транспортного средства находился 65-летний мужчина. Он задержан. Как отметили охранники торгового центра, инцидент крайне смутил водителя. Данное событие не было классифицировано как теракт. Скорее всего, речь идет об обычном ДТП.
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