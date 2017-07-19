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Видеофакт: автомобиль снес двери торгового центра в Швеции

19 июля 2017 12:10
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Новости Швеции. Около восьми вечера 18 июля во входные двери одного из крупных торговых центров в Швеции врезался легковой автомобиль.

Как сообщают шведские СМИ, среди посетителей универмага данное происшествие вызвало шок. Два человека, которые находились рядом с местом столкновения, пострадали.

Видеофакт: автомобиль снес двери торгового центра в Швеции-1

Фото: Lennart Benson

За рулем транспортного средства находился 65-летний мужчина. Он задержан. Как отметили охранники торгового центра, инцидент крайне смутил водителя. Данное событие не было классифицировано как теракт. Скорее всего, речь идет об обычном ДТП.

16 июля жительница Березы не справилась с управлением и припарковалась в хлебной лавке – здесь подробнее.

# Видеофакт # ДТП

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