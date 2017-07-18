В Березе 23-летняя девушка-водитель разрушила павильон с хлебом и скрылась

Как сообщают в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома, девушка не смогла правильно рассчитать скорость движения и при попытке припарковаться заехала в лавку с хлебом. Виновница ДТП убежала, оставив в машине спящего пассажира-мужчину.

Утром 17 июля девушка пришла в отделение ГАИ и призналась в совершенном ДТП. Свое бегство девушка объяснила тем, что испугалась последствий и ответственности за аварию. Ранее нарушительницу уже лишали водительских прав за нахождение за рулем в нетрезвом виде. К слову, в участок девушка пришла в нетрезвом виде. По ее словам, алкоголь употребила уже после того, как попала в аварию. По факту ДТП проводится проверка.