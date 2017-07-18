Прямой эфир

В Березе 23-летняя девушка-водитель разрушила павильон с хлебом и скрылась

18 июля 2017 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 23-летняя жительница города Береза припарковала свою машину в торговом павильоне с хлебом. Это произошло вечером 16 июля.

Как сообщают в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома, девушка не смогла правильно рассчитать скорость движения и при попытке припарковаться заехала в лавку с хлебом. Виновница ДТП убежала, оставив в машине спящего пассажира-мужчину.

В Березе 23-летняя девушка-водитель разрушила павильон с хлебом и скрылась-1

Фото: gaibrest.by

В происшествии никто не пострадал.

В Березе 23-летняя девушка-водитель разрушила павильон с хлебом и скрылась-4

Утром 17 июля девушка пришла в отделение ГАИ и призналась в совершенном ДТП. Свое бегство девушка объяснила тем, что испугалась последствий и ответственности за аварию. Ранее нарушительницу уже лишали водительских прав за нахождение за рулем в нетрезвом виде. К слову, в участок девушка пришла в нетрезвом виде. По ее словам, алкоголь употребила уже после того, как попала в аварию. По факту ДТП проводится проверка.  

В Березе 23-летняя девушка-водитель разрушила павильон с хлебом и скрылась-7

Фото: gaibrest.by

Однажды необычное ДТП произошло в Минске. Людей на тротуаре сбило шлангом – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
В Столбцовском районе взорвался баллон с газом: 2 человека направлены в больницу
18 июля 2017 15:12

В Столбцовском районе взорвался баллон с газом: 2 человека направлены в больницу

На трассе Минск-Дзержинск Citroen сбил женщину-водителя, которая стояла возле машины
18 июля 2017 15:04

На трассе Минск-Дзержинск Citroen сбил женщину-водителя, которая стояла возле машины

Завершено расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот»
18 июля 2017 11:20

Завершено расследование дела о пожаре на предприятии «Гродно Азот»