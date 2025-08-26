Великобритания столкнулась с общенациональным дефицитом воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2025 год стал самым засушливым для страны с середины 1970-х.

Показательным последствием засухи стало полностью высохшее водохранилище Вудхед вблизи Манчестера. В некоторых регионах уже запрещено использовать шланги для полива. Любой, кто нарушит правило, может быть оштрафован на сумму до тысячи фунтов стерлингов. А это в пересчете 4,5 тысячи рублей. Ограничения будут действовать, пока уровень грунтовых вод не вернется в норму. Однако обильных осадков пока не ожидается.