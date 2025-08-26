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Госдолг Латвии может достигнуть 25 млрд евро к 2027-му

26 августа 2025 06:06
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Латвия продолжает наращивать оборонные расходы, при этом ежегодные выплаты по госдолгу превышают полмиллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция уже привела к росту налогов.

Госдолг Латвии может достигнуть 25 млрд евро к 2027-му-2

Через два года, по оценкам аналитиков, госдолг страны достигнет 25 миллиардов евро, а бюджетный дефицит превысит предельно допустимые Брюсселем границы. Чтобы справиться с ситуацией, власти уменьшили госрасходы на 150 миллионов. Однако этого не хватило, чтобы залатать финансовую дыру в бюджете. 

В итоге сэкономленные деньги пошли на поддержание стагнирующей экономики, поставленной на военные рельсы. А правительство не нашло другого выхода, кроме как вновь запросить у Брюсселя возможность увеличить дефицит бюджета.

# Международная политика # Кризис в ЕС

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