Госдолг Латвии может достигнуть 25 млрд евро к 2027-му

Латвия продолжает наращивать оборонные расходы, при этом ежегодные выплаты по госдолгу превышают полмиллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция уже привела к росту налогов.

Через два года, по оценкам аналитиков, госдолг страны достигнет 25 миллиардов евро, а бюджетный дефицит превысит предельно допустимые Брюсселем границы. Чтобы справиться с ситуацией, власти уменьшили госрасходы на 150 миллионов. Однако этого не хватило, чтобы залатать финансовую дыру в бюджете.

В итоге сэкономленные деньги пошли на поддержание стагнирующей экономики, поставленной на военные рельсы. А правительство не нашло другого выхода, кроме как вновь запросить у Брюсселя возможность увеличить дефицит бюджета.