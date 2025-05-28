Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Еще раз говорю, это огромная угроза. Украина – это большая страна. И то, что там, я полагаю. ну, если, значит, у украинцев десятки миллионов, что там несколько миллионов человек заражены этой идеологией… Посмотрите на эту озверевшую бабу, которая рвет книжки Пушкина и Чехова. Это же просто картинка из обыкновенного фашизма. Один в один. Вот что такое фашизированное сознание. Женщина рвет книгу Чехова. Она Чехову ничего от этого не сделает. Она никак не умолит величие Пушкина. Это классика мировая.

Суть не в Чехове и не в Пушкине, а суть в этой женщине, пораженной вот этим глубоким недугом фашизма. Так же, как поражен Зеленский, который раньше приходил на могилу к деду своему, полковнику, по-моему, ветерану войны. А теперь сносят памятники, срывают мемориальные таблички, выкапывают тела освободителей Украины. Вот что творится, когда глумятся над церковь, сатанинский танец у Киево-Печерской лавры. Все это войдет в историю. Это все становится частью иллюстрированной истории украинского фашизма. И не отменить это.

И никоим образом отрицать это нельзя. И вот эта слепота европейских политиков, она же слепота в моменте. В истории останется то, что мы видим. И люди в Европе это видят, как бы они ни были одурачены. Вы посмотрите, во всех электоральных кампаниях полностью проваливаются те политики, которые связали себя с киевским режимом. Это самые неудачные, самые провальные политики. Поэтому я полагаю, фашизированное украинское общество – это сейчас самая большая угроза на европейском континенте.