Вадим Гигин назвал главную угрозу на Европейском континенте

Проект «Азарёнок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим доклад Александру Лукашенко губернатора Брестской области, День пограничника и другие важнейшие международные события. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Еще раз говорю, это огромная угроза. Украина – это большая страна. И то, что там, я полагаю. ну, если, значит, у украинцев десятки миллионов, что там несколько миллионов человек заражены этой идеологией… Посмотрите на эту озверевшую бабу, которая рвет книжки Пушкина и Чехова. Это же просто картинка из обыкновенного фашизма. Один в один. Вот что такое фашизированное сознание. Женщина рвет книгу Чехова. Она Чехову ничего от этого не сделает. Она никак не умолит величие Пушкина. Это классика мировая.
Суть не в Чехове и не в Пушкине, а суть в этой женщине, пораженной вот этим глубоким недугом фашизма. Так же, как поражен Зеленский, который раньше приходил на могилу к деду своему, полковнику, по-моему, ветерану войны. А теперь сносят памятники, срывают мемориальные таблички, выкапывают тела освободителей Украины. Вот что творится, когда глумятся над церковь, сатанинский танец у Киево-Печерской лавры. Все это войдет в историю. Это все становится частью иллюстрированной истории украинского фашизма. И не отменить это.
И никоим образом отрицать это нельзя. И вот эта слепота европейских политиков, она же слепота в моменте. В истории останется то, что мы видим. И люди в Европе это видят, как бы они ни были одурачены. Вы посмотрите, во всех электоральных кампаниях полностью проваливаются те политики, которые связали себя с киевским режимом. Это самые неудачные, самые провальные политики. Поэтому я полагаю, фашизированное украинское общество – это сейчас самая большая угроза на европейском континенте.