В Японии презентовали талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020

Новости Японии. В этот раз символами спортивных соревнований стали роботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В этот раз символами спортивных соревнований стали роботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их имена были выбраны путем голосования среди школьников. Талисмана Олимпиады назвали Мирайтова, что в переводе означает «будущее» и «вечность».
А маскот Паралимпиады был назван Сомейти. Это имя произошло от названия одной из разновидностей сакуры. Кроме того, оно созвучно с английским выражением, которое переводится как «такой могучий».
На площадке, где состоялась презентация талисманов, собрались сотни детей и взрослых.
Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября.