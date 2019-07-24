Прямой эфир

В Японии презентовали талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020

24 июля 2019 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В этот раз символами спортивных соревнований стали роботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии презентовали талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020-1

Их имена были выбраны путем голосования среди школьников. Талисмана Олимпиады назвали Мирайтова, что в переводе означает «будущее» и «вечность».

В Японии презентовали талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020-4

А маскот Паралимпиады был назван Сомейти. Это имя произошло от названия одной из разновидностей сакуры. Кроме того, оно созвучно с английским выражением, которое переводится как «такой могучий».

В Японии презентовали талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020-7

На площадке, где состоялась презентация талисманов, собрались сотни детей и взрослых.

В Японии презентовали талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2020-10

Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
23 июля 2019 14:01

Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании

Умер мальчик, который помогал спасать детей: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырёх
23 июля 2019 13:41

Умер мальчик, который помогал спасать детей: число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырёх

Воздушный балет в 76 метрах над землёй устроили в Швейцарии
23 июля 2019 12:31

Воздушный балет в 76 метрах над землёй устроили в Швейцарии