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В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8

18 сентября 2023 09:42
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Землетрясение магнитудой 4,8 возникло в районе Марради, недалеко от Флоренции, но не привело к серьезным последствиям. Об этом сообщает ТАСС.

Очаг колебаний залегал на глубине 8,4 км. Люди, проживающие в Марради, были встревожены и вышли на улицы, но служба гражданской обороны Флоренции не получила сообщений о разрушениях и жертвах.

При этом, согласно информации агентства ANSA, в ряде зданий обрушилась штукатурка, местные органы власти закрыли учебные заведения. Толчки ощущались жителями ряда городов Умбрии и Эмилии-Романьи. Для проведения технических проверок было приостановлено железнодорожное сообщение между Болоньей и Флоренцией, что затронуло пассажиров в Ломбардии. Этот регион считается сейсмически опасным.

# ЧП

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