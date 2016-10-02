В Венгрии проходит референдум о квотах ЕС на мигрантов

Новости Венгрии. В Венгрии начался референдум по вопросу распределения мигрантов. Еврокомиссия предложила ввести для всех 28 стран ЕС квоты на прием 160 тысяч беженцев, прибывших нелегально в Италию и Грецию. Венгры выступают против этого.

Референдум признают состоявшимся, если явка составит не менее 50%. Правда, его результаты не будут иметь юридической силы, но, опираясь на них,

Будапешт может потребовать внести изменения в Лиссабонский договор, исключив из него правила, регулирующие миграцию,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.