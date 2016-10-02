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В Венгрии проходит референдум о квотах ЕС на мигрантов

02 октября 2016 10:17
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Новости Венгрии. В Венгрии начался референдум по вопросу распределения мигрантов. Еврокомиссия предложила ввести для всех 28 стран ЕС квоты на прием 160 тысяч беженцев, прибывших нелегально в Италию и Грецию. Венгры выступают против этого.

Референдум признают состоявшимся, если явка составит не менее 50%. Правда, его результаты не будут иметь юридической силы, но, опираясь на них,

Будапешт может потребовать внести изменения в Лиссабонский договор, исключив из него правила, регулирующие миграцию,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Референдум

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