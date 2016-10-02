Мощный ураган «Мэтью» приближается к побережью Ямайки

Новости Ямайки. Самый мощный за последние девять лет ураган «Мэтью» приближается к побережью Ямайки. Сила его ветров достигает 260 километров в час.

Специалисты присвоили стихии высшую категорию опасности.

Ямайское побережье станет первым, по которому ударит ураган.

«Мэтью» также угрожает Кубе, Гаити и части Карибского побережья Колумбии и Венесуэлы. Службы по чрезвычайным ситуациям готовятся встретить ураган. На острове разворачивают работу и временные приюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.