В Великобритании одобрили новый антитабачный закон

Великобритания одобрила новый антитабачный закон, который фактически вводит пожизненный запрет на покупку сигарет для всех, кто родился 1 января 2009 года и позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимальный возраст для продажи табака теперь будет повышаться постоянно, и этим поколениям сигареты уже никогда не будут доступны легально.