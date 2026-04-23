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В Великобритании одобрили новый антитабачный закон

23 апреля 2026 07:39
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Великобритания одобрила новый антитабачный закон, который фактически вводит пожизненный запрет на покупку сигарет для всех, кто родился 1 января 2009 года и позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимальный возраст для продажи табака теперь будет повышаться постоянно, и этим поколениям сигареты уже никогда не будут доступны легально.

В Великобритании одобрили новый антитабачный закон-2

Документ, который вскоре получит королевскую санкцию, также ужесточает правила вейпинга: запрещаются продажи никотиновой продукции несовершеннолетним, ограничиваются реклама, выкладка и скидки. Правительство заявляет, что меры направлены на снижение числа курильщиков и защиту молодежи от никотиновой зависимости.

По оценкам властей, курение ежегодно приводит к 64 тысячам смертей и сотням тысяч госпитализаций, а расходы системы здравоохранения достигают 3 миллиардов фунтов. Продажа одноразовых устройств уже запрещена, а новое законодательство позволит регулировать вкусы и упаковку никотиновой продукции. Сейчас вейпы используют около 10 % взрослых – это примерно 5,5 миллиона человек.

В Великобритании начались массовые сокращения.

# Международная политика

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