В Великобритании одобрили новый антитабачный закон

Великобритания одобрила новый антитабачный закон, который фактически вводит пожизненный запрет на покупку сигарет для всех, кто родился 1 января 2009 года и позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минимальный возраст для продажи табака теперь будет повышаться постоянно, и этим поколениям сигареты уже никогда не будут доступны легально.
Документ, который вскоре получит королевскую санкцию, также ужесточает правила вейпинга: запрещаются продажи никотиновой продукции несовершеннолетним, ограничиваются реклама, выкладка и скидки. Правительство заявляет, что меры направлены на снижение числа курильщиков и защиту молодежи от никотиновой зависимости.
По оценкам властей, курение ежегодно приводит к 64 тысячам смертей и сотням тысяч госпитализаций, а расходы системы здравоохранения достигают 3 миллиардов фунтов. Продажа одноразовых устройств уже запрещена, а новое законодательство позволит регулировать вкусы и упаковку никотиновой продукции. Сейчас вейпы используют около 10 % взрослых – это примерно 5,5 миллиона человек.
В Великобритании начались массовые сокращения.