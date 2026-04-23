Африканская технологическая индустрия демонстрирует восстановление: объемы инвестиций растут после периода спада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем, меняется сама структура рынка – деньги приходят, но распределяются куда более узко.
Стартапы по всему континенту отмечают: получить финансирование на ранней стадии стало значительно сложнее. Инвесторы требуют не концепций, а доказательств – реальных клиентов, устойчивой бизнес-модели и подтвержденного спроса.
Басси Эфе, основатель IT-компании:
Инвесторы спрашивают, как мы можем доказать, что бизнес действительно будет работать. Как убедить их, что он не развалится через несколько месяцев. И главный тест – собрать достаточно данных, чтобы показать: модель жизнеспособна.
Кенни Омодара, директор по развитию IT-компании:
Последние три года рынок словно заморожен, и это ощущают все. Венчурных фондов, готовых финансировать идеи, стало меньше. Теперь нужно показать реальный путь развития, чтобы доказать, что проект заслуживает инвестиций.
По данным аналитиков, в марте стартапы привлекли 151 миллион долларов – почти втрое больше, чем год назад. Но финансирование получили лишь несколько компаний – минимальное число за последние годы. Инвесторы концентрируются на более зрелых проектах с предсказуемой выручкой. Почти две трети мартовских средств пришлись на долговое финансирование – более безопасный инструмент, чем классический венчур.
И такой сдвиг характерен не только для Африки. Во всем мире растущие процентные ставки и экономическая неопределенность подталкивают инвесторов к поиску более безопасных активов – сегодня это меняет карту технологических инвестиций.