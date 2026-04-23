Африканская технологическая индустрия демонстрирует восстановление: объемы инвестиций растут после периода спада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с тем, меняется сама структура рынка – деньги приходят, но распределяются куда более узко.

Стартапы по всему континенту отмечают: получить финансирование на ранней стадии стало значительно сложнее. Инвесторы требуют не концепций, а доказательств – реальных клиентов, устойчивой бизнес-модели и подтвержденного спроса.

Басси Эфе, основатель IT-компании:

Инвесторы спрашивают, как мы можем доказать, что бизнес действительно будет работать. Как убедить их, что он не развалится через несколько месяцев. И главный тест – собрать достаточно данных, чтобы показать: модель жизнеспособна.

Кенни Омодара, директор по развитию IT-компании:

Последние три года рынок словно заморожен, и это ощущают все. Венчурных фондов, готовых финансировать идеи, стало меньше. Теперь нужно показать реальный путь развития, чтобы доказать, что проект заслуживает инвестиций.