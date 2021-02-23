В украинской школе скандал из-за учителя: он предложил праздновать 23 февраля

Новости Украины. В Украине не отмечают День защитника Отечества 23 февраля. В стране-соседке мужчин поздравляют уже семь лет 14 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для украинских властей это принципиально новый государственный праздник – День защитника Украины.

Такое решение принял в 2014 году тогдашний президент Петр Порошенко. Однако написать указ – это одно, а перечеркнуть историю и стереть героизм прадедов из памяти – это совсем другое. Ведь 14 октября – это день Украинской повстанческой армии. Решение о ее создании в 1942 году принимали украинские националисты во главе со Степаном Бандерой. И не все украинцы согласны с позицией властей.