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В Удмуртии мужчина зарезал двух своих детей из-за развода с женой

19 ноября 2023 12:01
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В Удмуртии (около Казани) по подозрению в убийстве двух своих детей задержан мужчина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ региона.

По данным следствия, он набросился на спящих детей с ножом на почве обиды на жену после развода. Мужчина скрылся, но был пойман сотрудниками правоохранительных органов в лесу.

Происшествие случилось в деревне Кабалуд, а подозреваемого задержали в другом поселке. Семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла, судимостей у мужчины не было.

Заведено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ – убийство двух лиц, убийство малолетнего.

# Убийство

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