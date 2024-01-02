В Токио столкнулись два самолёта. Есть погибшие

Авиакатастрофа в Токио унесла жизни пяти человек. В момент посадки пассажирского А350 в аэропорту японской столицы произошло столкновение с самолетом береговой охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все погибшие – члены экипажа спецборта. Один служащий в тяжелом состоянии. На пассажирском лайнере в момент столкновения находились 379 человек. Паника в салоне не помешала экипажу грамотно эвакуировать людей. Никто из них не пострадал. А вот груз и багаж спасти не удалось. Вещи уничтожены огнем. Причины ЧП устанавливаются.