В Таиланде протестующие на автомобилях и мотоциклах заблокировали дороги

Они заблокировали все дороги, ведущие в пригороды и трассу, которая соединяет столицу с северными и северо-восточными провинциями. Протест выглядел бы как обычное относительно плотное автомобильное движение, если бы не локдаун, действующий в городе и постоянный рев звуковых сигналов, которые в обычное время в Таиланде звучат очень редко: тайцы сигналят на дорогах только в самых крайних случаях. Полицейский спецназ, применил против протестующих на автомобилях и мотоциклах гранаты со слезоточивым газом.