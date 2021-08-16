Прямой эфир

В Таиланде протестующие на автомобилях и мотоциклах заблокировали дороги

16 августа 2021 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. В Таиланде продолжаются антиправительственные демонстрации. Тысячи недовольных политикой премьер-министра страны в борьбе с пандемией COVID-19 выехали на автомобилях в центр Бангкока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде протестующие на автомобилях и мотоциклах заблокировали дороги-1

Они заблокировали все дороги, ведущие в пригороды и трассу, которая соединяет столицу с северными и северо-восточными провинциями. Протест выглядел бы как обычное относительно плотное автомобильное движение, если бы не локдаун, действующий в городе и постоянный рев звуковых сигналов, которые в обычное время в Таиланде звучат очень редко: тайцы сигналят на дорогах только в самых крайних случаях. Полицейский спецназ, применил против протестующих на автомобилях и мотоциклах гранаты со слезоточивым газом.

# Акции протеста # Прают Чан-оча # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гаити в результате землетрясения погибли 1297 человек
16 августа 2021 09:36

В Гаити в результате землетрясения погибли 1297 человек

В ООН обеспокоены действиями Латвии на границе по отношению к мигрантам
16 августа 2021 08:47

В ООН обеспокоены действиями Латвии на границе по отношению к мигрантам

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?
16 августа 2021 08:13

Куда обращаться белорусам в Афганистане и что сейчас происходит в стране?