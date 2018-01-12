В Таиланде из-за вирусного фото нашли члена банды якудза, скрывавшегося 15 лет

Новости Таиланда. Полиция Таиланда задержала 74-летнего члена японской банды якудза. Его нашли благодаря вирусному фото, на котором у мужчины видны татуировки.

Как сообщает Daily Mail, член группировки якудза «Ямагути-гуми» женился на тайке и скрывался 15 лет. Шигехару Шираи уехал из Японии после убийства лидера банды конкурентов. Трижды в год Шираи привозили деньги, на которые он жил.

Японца обнаружили после выложенной в сеть фотографии. На ней хорошо видны татуировки и частично отрезанный мизинец. Снимком поделились более 10 тысяч раз, после чего её заметили японские полицейские.