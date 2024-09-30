В странах Европы не хватает лекарств

За их отсутствие во Франции местные власти оштрафовали 11 компаний. Такими санкциями правительство надеется решить проблему. Ситуация обостряется из года в год. В 2023-м в стране не хватало около 5 тысяч видов медикаментов. Это на треть больше, чем за предыдущий период. Дефицит связан с тем, что в стране почти нет своего производства, а большая часть препаратов импортируется из Китая и Индии.