Прямой эфир

В странах Европы не хватает лекарств

30 сентября 2024 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В странах Европы не хватает лекарств. В дефиците антибиотики, средства против простуды, гриппа и препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В странах Европы не хватает лекарств-2

За их отсутствие во Франции местные власти оштрафовали 11 компаний. Такими санкциями правительство надеется решить проблему. Ситуация обостряется из года в год. В 2023-м в стране не хватало около 5 тысяч видов медикаментов. Это на треть больше, чем за предыдущий период. Дефицит связан с тем, что в стране почти нет своего производства, а большая часть препаратов импортируется из Китая и Индии.

# Лекарства

Другие новости рубрики

Все новости
В США разбился одномоторный самолёт
30 сентября 2024 06:42

В США разбился одномоторный самолёт

Жертвами урагана в США стали по меньшей мере 65 человек
30 сентября 2024 06:40

Жертвами урагана в США стали по меньшей мере 65 человек

Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане ещё одного лидера «Хезболлы»
30 сентября 2024 06:34

Армия Израиля заявила о ликвидации в Ливане ещё одного лидера «Хезболлы»