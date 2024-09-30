В странах Европы не хватает лекарств. В дефиците антибиотики, средства против простуды, гриппа и препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В странах Европы не хватает лекарств. В дефиците антибиотики, средства против простуды, гриппа и препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За их отсутствие во Франции местные власти оштрафовали 11 компаний. Такими санкциями правительство надеется решить проблему. Ситуация обостряется из года в год. В 2023-м в стране не хватало около 5 тысяч видов медикаментов. Это на треть больше, чем за предыдущий период. Дефицит связан с тем, что в стране почти нет своего производства, а большая часть препаратов импортируется из Китая и Индии.