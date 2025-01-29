В столице Германии проходят массовые демонстрации за изменения в экономической политике

Вниз стремятся рейтинги немецких чиновников, судя по происходящему сегодня, 29 января, на улицах Берлина. В столице Германии началась массовая демонстрация за изменения в экономической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе активистов – бизнесмены, представители торговых сообществ, предприниматели. Все они требуют реформ в финансовой системе, поскольку устали от затянувшегося кризиса.

Протестующие призывают власти принять эффективные меры, чтобы Германия вновь стала привлекательным местом для ведения бизнеса. Этот статус ФРГ потеряла в течение последних лет. В ближайшем будущем аналогичные акции пройдут в других городах. Кризис – повсеместный, и демонстрации не ограничатся Берлином. На очереди – Гамбург, Мюнхен и Штутгарт. Желание принять участие в акциях изъявили Союз работодателей ФРГ, объединение местных предприятий. Расширяется не только география протестов, но и списки их участников.