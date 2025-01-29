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В столице Германии проходят массовые демонстрации за изменения в экономической политике

29 января 2025 17:38
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Вниз стремятся рейтинги немецких чиновников, судя по происходящему сегодня, 29 января, на улицах Берлина. В столице Германии началась массовая демонстрация за изменения в экономической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе активистов – бизнесмены, представители торговых сообществ, предприниматели. Все они требуют реформ в финансовой системе, поскольку устали от затянувшегося кризиса.

В столице Германии проходят массовые демонстрации за изменения в экономической политике-2

Протестующие призывают власти принять эффективные меры, чтобы Германия вновь стала привлекательным местом для ведения бизнеса. Этот статус ФРГ потеряла в течение последних лет. В ближайшем будущем аналогичные акции пройдут в других городах. Кризис – повсеместный, и демонстрации не ограничатся Берлином. На очереди – Гамбург, Мюнхен и Штутгарт. Желание принять участие в акциях изъявили Союз работодателей ФРГ, объединение местных предприятий. Расширяется не только география протестов, но и списки их участников.

# Новости Германии # Международная политика

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