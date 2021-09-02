В Германии началась самая масштабная забастовка железнодорожников. Она продлится пять дней

Новости Германии. В Германии началась пятидневная забастовка железнодорожников. Она станет самой длительной и масштабной, поскольку затронет все федеральные земли страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для пассажиров это означает задержку или отмену поездов как местных, так и дальнего следования. Таким образом профсоюз железнодорожников добивается повышения зарплаты и выплаты единоразовой премии в 600 евро за работу в пандемию.