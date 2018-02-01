В США мусоровоз врезался в пассажирский поезд, в котором были конгрессмены: есть жертвы

Новости США. В американском штате Западная Вирджиния мусоровоз врезался в пассажирский поезд, в котором находились конгрессмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия погиб пассажир грузовика.

Вертолетом он был доставлен в больницу, однако травмы оказались слишком серьезными и медики не смогли его спасти.

Еще около двух десятков человек получили различные ранения. Четверых госпитализировали. Никто из политиков серьезно не пострадал. Обстоятельства ЧП устанавливаются.