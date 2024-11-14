В США из школьных библиотек изымают сотни книг

В США решили повоевать с книгами. С этим источником знаний бой на уничтожение ведут чиновники системы образования. Так, по сообщению местных СМИ, в ряде штатов из школьных библиотек стали изымать произведения известных авторов, в том числе американских классиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Департамент Флориды даже составил список томов, которые должны исчезнуть с полок. И там сотни названий. Примечательно, что в него, например, вошли книги, которые рассказывают о холокосте и романы, в которых говорится о цензуре и слежке в США. Чем не угодила системе американского образования зафиксированная историческая правда, не сообщается. Под запрет попали даже безобидные детские рассказы, в которых борцы со свободой слова увидели крамолу.