В США бастуют работники крупной аэрокомпании

Сотрудники Boeing бастуют больше месяца на западе США. Стороны до сих пор не договорились о повышении зарплаты и улучшении условий труда. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз в Сиэтле к активистам присоединились сенаторы и конгрессмены. Политики поддержали бастующих и заявили, что они заслуживают достойной заработной платы. Сами протестующие подчеркнули, что заявление руководства компании о сокращении 17 тысяч сотрудников на фоне продолжающейся забастовки не остановит их.