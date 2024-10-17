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В США бастуют работники крупной аэрокомпании

17 октября 2024 06:19
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Сотрудники Boeing бастуют больше месяца на западе США. Стороны до сих пор не договорились о повышении зарплаты и улучшении условий труда. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США бастуют работники крупной аэрокомпании-2

На этот раз в Сиэтле к активистам присоединились сенаторы и конгрессмены. Политики поддержали бастующих и заявили, что они заслуживают достойной заработной платы. Сами протестующие подчеркнули, что заявление руководства компании о сокращении 17 тысяч сотрудников на фоне продолжающейся забастовки не остановит их.

# Акции протеста

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