В секторе Газа повреждены почти 70 % сельхозугодий

По меньшей мере 68 % из 15 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель сектора Газа повреждены в результате боевых действий. Об этом рассказали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, на территории анклава погибло почти 95 % крупного рогатого скота. Наиболее серьезные потери понес птицеводческий сектор: сохранился лишь 1 % домашних птиц. Гуманитарная ситуация также находится на грани катастрофы. В сентябре около 1,5 миллиона жителей Газы не получили свои ежемесячные продовольственные пайки.

Как подчеркнули в ООН, объем гумпомощи, поступающей в анклав, опустился до самого низкого уровня за последние месяцы.