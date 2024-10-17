Прямой эфир

В Польше призвали наладить выпуск кассетных боеприпасов

17 октября 2024 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша в своем стремлении милитаризировать страну готова нарушать все международные нормы. Так, в Бюро национальной безопасности заявили, что необходимо наладить производство кассетных боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше призвали наладить выпуск кассетных боеприпасов-2

Это бомбы, начиненные маленькими зарядами, которые рассеиваются и взрываются на очень большой площади. Они запрещены во многих странах. Однако Варшаву это никак не останавливает. 

В Бюро нацбезопаснсости напомнили, что Польша не присоединилась к международным соглашениям, предусматривающим запрет на их изготовление и применение. А потому Вооруженным силам нужно накапливать кассетные боеприпасы. Ведь благодаря их зоне поражения они становятся эффективным средством сдерживания потенциального противника. 

Отмечается, что в стране есть заводы, которые могут наладить выпуск кассетных боеприпасов.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 147 человек
17 октября 2024 07:33

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 147 человек

Австралия передаст ВСУ 49 списанных танков Abrams
17 октября 2024 07:30

Австралия передаст ВСУ 49 списанных танков Abrams

Финская Лапландия примет участие в крупнейших артиллерийских учениях НАТО
17 октября 2024 07:24

Финская Лапландия примет участие в крупнейших артиллерийских учениях НАТО