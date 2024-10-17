Польша в своем стремлении милитаризировать страну готова нарушать все международные нормы. Так, в Бюро национальной безопасности заявили, что необходимо наладить производство кассетных боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это бомбы, начиненные маленькими зарядами, которые рассеиваются и взрываются на очень большой площади. Они запрещены во многих странах. Однако Варшаву это никак не останавливает.

В Бюро нацбезопаснсости напомнили, что Польша не присоединилась к международным соглашениям, предусматривающим запрет на их изготовление и применение. А потому Вооруженным силам нужно накапливать кассетные боеприпасы. Ведь благодаря их зоне поражения они становятся эффективным средством сдерживания потенциального противника.

Отмечается, что в стране есть заводы, которые могут наладить выпуск кассетных боеприпасов.