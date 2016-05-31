В Румынии завели уголовное дело против 77 врачей-онкологов

Новости Румынии. В Румынии врачи оказались в центре громкого скандала. По уголовному делу проходит 77 врачей-онкологов. По данным управления по борьбе с коррупцией, медики получали взятки от фармацевтической компании за то, что выписывали или рекомендовали своим пациентам препараты именно этой фирмы.

В частности, в ходе расследования выяснилось, что в 2012 году врачи-онкологи вместе с семьями ездили отдыхать за границу, при этом все расходы были оплачены производителем лекарственных препаратов. Общие затраты на путевки, по данным прокуроров, превысили 520 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.