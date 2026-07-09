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В России отменили домашнее задание для первых классов

09 июля 2026 12:11
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В России отменили домашнее задание для первых классов-0

С нового учебного года в России больше не будет домашних заданий для учеников первых классов, сообщили в РИА Новости, ссылаясь на Минпросвещения РФ.

Ранее домашняя работа первоклассникам давалась, следуя документу, разработанному ИСРО по поручению Минпросвещения России. Требования были следующие: домашнее задание должно было вводиться не сразу, ребенок не должен выполнять его более часа, а если оно предусматривало использование компьютера или ноутбука – не более 20 минут. Однако с этого учебного года домашняя работа исключена для учеников первых классов.

Фото: pixabay

# Новости России # Образование # Дети

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