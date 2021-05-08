В Украине отмечают День памяти и примирения. Что значит этот день в истории страны?

Новости Украины. В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Верховная рада утвердила его в 2015 году в рамках политики декоммунизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символом этого дня является красный мак как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

А вот советская символика в стране запрещена. Ее публичное ношение и распространение даже по случаю праздника в Украине влечет уголовную и административную ответственность.