В результате обрушения трибуны синагоги в пригороде Иерусалима пострадали более 200 человек

Новости Израиля. Растет число пострадавших при обрушении трибуны синагоги в пригороде Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 200 человек доставлены в больницы. Погибли двое – это 40 летняя женщина и подросток 12 лет.
Новости Израиля. Растет число пострадавших при обрушении трибуны синагоги в пригороде Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 200 человек доставлены в больницы. Погибли двое – это 40 летняя женщина и подросток 12 лет.
Всего в момент ЧП в синагоге находились около 600 человек. Обрушение произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем и обусловлено массовое скопление людей.
На место происшествия прибыли два вертолета, 65 машин скорой помощи и 25 автомобилей интенсивной терапии. Эвакуации людей помогали военные. Как выяснилось, синагога была недостроена и не получила разрешения на эксплуатацию. А правоохранители и городской совет перекладывали друг на друга обязанность запретить проведение богослужения.