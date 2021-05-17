В результате обрушения трибуны синагоги в пригороде Иерусалима пострадали более 200 человек

Новости Израиля. Растет число пострадавших при обрушении трибуны синагоги в пригороде Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 200 человек доставлены в больницы. Погибли двое – это 40 летняя женщина и подросток 12 лет.

Всего в момент ЧП в синагоге находились около 600 человек. Обрушение произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем и обусловлено массовое скопление людей.