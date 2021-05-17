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В результате обрушения трибуны синагоги в пригороде Иерусалима пострадали более 200 человек

17 мая 2021 08:28
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Новости Израиля. Растет число пострадавших при обрушении трибуны синагоги в пригороде Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 200 человек доставлены в больницы. Погибли двое – это 40 летняя женщина и подросток 12 лет.

В результате обрушения трибуны синагоги в пригороде Иерусалима пострадали более 200 человек -1

Всего в момент ЧП в синагоге находились около 600 человек. Обрушение произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем и обусловлено массовое скопление людей.

В результате обрушения трибуны синагоги в пригороде Иерусалима пострадали более 200 человек -4

На место происшествия прибыли два вертолета, 65 машин скорой помощи и 25 автомобилей интенсивной терапии. Эвакуации людей помогали военные. Как выяснилось, синагога была недостроена и не получила разрешения на эксплуатацию. А правоохранители и городской совет перекладывали друг на друга обязанность запретить проведение богослужения.

# Обрушение дома # Фотофакт

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