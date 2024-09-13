В Португалии учителя массово увольняются из школ

По данным местных властей, около 200 тысяч учеников остаются без преподавателей-предметников. Только за прошлый год уволились почти 125 тысяч квалифицированных педагогов. Еще 3,5 тысячи ушли на пенсию. А в систему пришли всего несколько сотен молодых специалистов. В правительстве намерены решить проблему за счет отправившихся на заслуженный отдых учителей, обещая им всякого рода доплаты. Вот только найти желающих еще поработать пока не получается.