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В Португалии учителя массово увольняются из школ

13 сентября 2024 06:58
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В Португалии из школ буквально сбегают учителя, недовольные высокой нагрузкой и нищенской зарплатой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии учителя массово увольняются из школ-2

По данным местных властей, около 200 тысяч учеников остаются без преподавателей-предметников. Только за прошлый год уволились почти 125 тысяч квалифицированных педагогов. Еще 3,5 тысячи ушли на пенсию. А в систему пришли всего несколько сотен молодых специалистов. В правительстве намерены решить проблему за счет отправившихся на заслуженный отдых учителей, обещая им всякого рода доплаты. Вот только найти желающих еще поработать пока не получается.

# Экономический кризис

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