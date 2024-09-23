В Польше оценили ущерб от наводнений в миллиард долларов

По официальным данным, в зоне стихийного бедствия почти 750 населенных пунктов, где проживают более 2 миллионов человек. Из них тысячи эвакуировались. Вернуться в свои дома они смогут не скоро, а некоторым и возвращаться некуда. Стихия уничтожила 11 тысяч зданий. Ряд городов и поселков затоплены полностью. На юге страны обостряется санитарная обстановка – там размыты кладбища. Польша может столкнуться с неконтролируемым распространением смертельных вирусов.