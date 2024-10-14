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В Польше начали дорожать продукты и промышленные товары

14 октября 2024 09:56
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В Польше продолжает дорожать продовольствие. В сентябре 2024-го цены оказались почти на 5 % выше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше начали дорожать продукты и промышленные товары-2

По данным СМИ, это еще не предел: дальше в рост пойдет стоимость овощей и фруктов, плюс составит те же минимум 5 %. Причиной стали наводнения, которые уничтожили половину урожая. Еще одним антилидером по росту стоимости стал хлеб, который за год подорожал на 6 %. То же самое происходит и с промышленными товарами. Так, почти на 5 % стала дороже бытовая химия. Эксперты считают, что виновата неподъемная стоимость энергоносителей.

# Международная политика

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