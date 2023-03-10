В Польше могут закончиться помидоры

Больше всего подорожали бытовая химия и продукты питания: в частности, овощи и фрукты. Их стоимость в годовом исчислении выросла примерно на четверть. Однако даже по космическим ценам приобрести, например, помидоры скоро будет непросто. Поставки из южных стран заканчиваются, а собирать собственный урожай томатов поляки смогут только в конце апреля. Из-за нехватки удобрений и сокращения посевных площадей сельское хозяйство страны переживает не лучшие времена.

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