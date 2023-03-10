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В Польше могут закончиться помидоры

10 марта 2023 09:27
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Новости Польши. Инфляция ускоряется – кошельки пустеют. Цены в польских магазинах продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень инфляции в стране достиг 17,2 %.

В Польше могут закончиться помидоры-1

Больше всего подорожали бытовая химия и продукты питания: в частности, овощи и фрукты. Их стоимость в годовом исчислении выросла примерно на четверть. Однако даже по космическим ценам приобрести, например, помидоры скоро будет непросто. Поставки из южных стран заканчиваются, а собирать собственный урожай томатов поляки смогут только в конце апреля. Из-за нехватки удобрений и сокращения посевных площадей сельское хозяйство страны переживает не лучшие времена.

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# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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