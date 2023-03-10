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Из-за циклона в Перу закрыты школы и затоплены автомагистрали

10 марта 2023 09:26
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Новости Перу. Проливные дожди вызвали хаос на севере Перу. Причиной наводнений в регионе стал циклон «Яку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за циклона в Перу закрыты школы и затоплены автомагистрали-1

В результате удара стихии закрыты школы, нарушено движение общественного транспорта, затоплены автомагистрали. Дети переведены на домашнее обучение. Власти оценивают материальный ущерб. По данным местной метеослужбы, в ближайшие дни циклон также обрушится на Лиму и Анкаш.

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# Наводнение # Фотофакт

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